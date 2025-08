La construcción de un viaducto en el sector de Los Ceibos que, por ahora está paralizada, marca la discordia entre los correístas Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, y Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil.

En una rueda de prensa, Aguiñaga calificó que la autoridad del Puerto Principal ha tomado una postura inconveniente para la ciudad y la provincia.

"Es cierto que no voy a ceder y soy enfática en decirlo a chantajes emocionales ni inmadureces de nadie, y peor aún presiones institucionales (...) creo fácticamente que el Municipio no se está defendiendo en derecho. Ataca, desinforma, no presenta las pruebas" comentó.

Aguiñaga indicó que el Viceministerio de Ambiente le está pidiendo que presente una denuncia penal contra las autoridades del cabildo, ante las alegaciones que la documentación que presentaron para tramitar los permisos ambientales era falsa.

La prefecta aclaró que el registro ambiental que fue entregado al Municipio de Guayaquil no ha sido revocado y que si el Ministerio de Ambiente no prueba sus acusaciones de que el Municipio de Guayaquil entregó información falsa, y el cabildo se defiende, la suspensión de la obra de Los Ceibos se levantará.

Para responder al proceso sancionador administrativo, que inició la Prefectura de Guayas por pedido del Ministerio de Ambiente el pasado lunes 28 de julio, el Municipio fue notificado que tenía 10 días hábiles para presentar sus descargos. Aún no lo ha hecho, dice Aguiñaga.

La prefecta también dijo que está harta del show político. "No me voy a prestar a la confrontación de la cual estamos hartos los ecuatorianos. Aquí lo que queremos es construir, no restar", acotó.