Luisa González critica a Donald Trump y defiende a Nicolás Maduro en una convención en Suiza

<i>Lea más:</i> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/comite-etica-investigara-denuncia-contra-asambleista-butina-YH9988472 target=_blank>El Comité de Ética investigará denuncia contra la asambleísta Nuria Butiñá.</a> Según la presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, dicen que Maduro es el líder del cartel y la droga la <i></i><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/caso-magnicidio-fv-hija-jose-serrano-teme-porvida-BH9988120 target=_blank></a>