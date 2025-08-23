Política
Luisa González critica a Donald Trump y defiende a Nicolás Maduro en una convención en Suiza

En una convención con la militancia de RC5 en Suiza, habló sobre el Cartel de los Soles y dijo que Estados Unidos busca las reservas de petróleo de Venezuela.

   
    En una convención con la militancia correísta, Luisa González dio discurso apoyando a Nicolás Maduro.( Revolución Ciudadana )
Mientras continúa con su gira por Europa, Luisa González habló sobre el Cartel de los Soles, Nicolás Maduro y criticó al presidente de Estados Unidos Donald Trump. El sábado 23 de agosto de 2025, la excandidata llegó a Suiza.

En su discurso con la militancia, señaló que los "gobiernos de derecha asfixian América Latina". Dijo que en Ecuador se está viviendo un Plan Cóndor siglo XXI.

González puntualizó que Trump habló de ese cartel y que el líder es Nicolás Maduro. "Qué casualidad, una Venezuela que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo", expresó.

Según la presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, "dicen que Maduro es el líder del cartel y la droga la envían a Estados Unidos". Indicó que entonces, por eso, "ofrecen millones de dólares por la cabeza de Maduro y en Ecuador a la vez el señor Noboa reconoce a este cartel".

González rechazó las declaraciones de que su campaña la financió Maduro. "USD 50 millones supuestamente, ¿cómo lo hicieron llegar que nadie se dio cuenta?"

Indicó que la historia es vincularlos para perseguirlos y encarcelarlos.

