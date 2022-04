Los ministros salientes dejan promesas todavía sin concluir

Los bananeros y arroceros todavía esperan respuestas

El Ministerio de Agricultura ya suma dos bajas en once meses. Tanlly Vera renunció después de una serie de manifestaciones que lideró el sector arrocero. Sin embargo, la salida de Álava no deja en una mejor posición al Gobierno frente a este gremio. Durante su administración se firmó un acuerdo ministerial, que aumentó el precio de la saca en $ 2,50; sin embargo, los productores no están satisfechos con ese valor, piden que se incremente $ 5, porque los costos de producción no se sostienen.

Por su parte, el gremio bananero se paralizó a mediados de abril, exigían que se respete el precio oficial de la caja de la fruta, fijado en$6,25. Este sector también resultó afectado por la guerra de Rusia y Ucrania, la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano, sostiene que no pueden pagar el precio total de la caja porque el mercado internacional está golpeado.

Álava no concretó un acuerdo, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, intervino y logró levantar la paralización. Entablaron una mesa técnica que determinará las acciones a seguir.