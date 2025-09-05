Política
La Ley de Transparencia Social recibe una demanda en la Corte Constitucional

Un ciudadano sostiene que la normativa no cumple con la unidad de materia.

   
    La Policía resguarda el edificio de la Corte Constitucional, en el norte de Quito.( API )
La Ley de Transparencia Social, conocida como Ley de Fundaciones, recibió una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional. Aún resta por saber si es admitida a trámite.

El recurso fue presentado por Carlos Hernán Heredia Fiallo en contra de la Asamblea Nacional y la Presidencia de la República.

LEA: La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Transparencia bajo la sombra de nuevas demandas ante la Corte Constitucional

Heredia impugna la totalidad del contenido de la Ley "por incurrir en vicios de inconstitucionalidad insubsanables en su proceso de formación (...) debido a la flagrante violación del principio de unidad de materia, particularmente evidenciada por la inclusión de las Disposiciones Reformatorias Cuarta (materia tributaria), Quinta (materia minera) y Sexta (materia tributaria)".

En la Ley de Transparencia Social constas, por ejemplo, nuevas atribuciones para la Unidad de Análisis Financiero (UAFE); que el IESS perdone intereses de deudas de empresas públicas en liquidación; y la que más resistencia generó: la creación de un impuesto a las utilidades de empresas no distribuidas.

LEA: La Ley de Transparencia Social plantea que el IESS perdone intereses de deudas de empresas públicas en liquidación

El objetivo de esta normativa es regular las organizaciones no gubernamentales, porque el Gobierno señala que hay casos en las que son usadas para el lavado de dinero.

La Ley de Transparencia Social fue la cuarta iniciativa del presidente Daniel Noboa de carácter económico urgente. Dos de ellas también enfrentan demandas de inconstitucionalidad: Solidaridad Nacional e Integridad Pública.

LEA: Ley de Transparencia Social: la Asamblea aprobó un nuevo impuesto a las utilidades

