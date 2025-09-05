La Ley de Transparencia Social recibe una demanda en la Corte Constitucional

La <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ley-de-transparencia-social target=_blank>Ley de Transparencia Social</a>, conocida como <b>Ley de Fundaciones</b>, recibió una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional. Aún resta por saber si es admitida a trámite. El recurso fue<b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/ley-fundaciones-transparencia-asamblea-EB10003412 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/ley-transparencia-social-iess-perdone-intereses-deudas-empresas-publicas-AD10026868 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/ley-transparencia-social-impuesto-utilidades-KD10020219 target=_blank></a>