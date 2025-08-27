Política
27 ago 2025 , 11:12

La Ley de Integridad Pública entra al escrutinio de la Corte Constitucional en audiencia

Es la ley que más demandas de inconstitucionalidad acumula, por lo que se prevé que la audiencia dure más de un día.

   
  • La Ley de Integridad Pública entra al escrutinio de la Corte Constitucional en audiencia
    Andrés Quishpe, de la UNE, expone sus argumentos contra la Ley de Integridad Pública.( Captura )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Canal WhatsApp
Newsletter

El contenido de la Ley de Integridad Pública es la segunda normativa analizada por la Corte Constitucionalidad desde la mañana de este miércoles 27 de agosto, tras acumular 26 demandas de inconstitucionalidad.

En esta ocasión, José Luis Terán es el juez ponente, es decir, quien dirige la audiencia que convoca a actores sociales, abogados, organizaciones y otros.

El primer denunciante en intervenir fue Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), quien criticó las reformas que facilitaron los despidos de 5 000 funcionarios públicos "de la noche a la mañana".

LEA: La Ley de Integridad Pública: la Presidencia y Asamblea vuelven a la Corte Constitucional

LEA: Los jueces de la Corte Constitucional dejaron ver sus dudas sobre la Ley de Solidaridad

Otro artículo que se impugna es la disposición transitoria que obliga a la Junta de Política y Regulación Financiera a definir cuáles cooperativas deben convertirse en bancos.

La Ley de Integridad Pública es que la más demandas de inconstitucionalidad tiene en su contra. Unas 100 personas expondrán sus argumentos, por lo que se espera que la audiencia dure más de un día.

Del otro lado, los abogados de la Presidencia de la República y la Asamblea volverán al ruedo para defender la normativa impulsada por el Gobierno.

LEA: Jueces constitucionales ponen en duda el carácter económico de la Ley de Solidaridad

Temas
audiencia
Corte Constitucional
demanda de inconstitucionalidad
Ley de Integridad Pública
Ecuador
Noticias
Recomendadas