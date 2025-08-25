Jueces constitucionales ponen en duda el carácter económico de la Ley de Solidaridad

La <b>Corte Constitucional </b>(CC) concluyó la tarde de este lunes 25 de agosto la audiencia en la que se analizaron cinco demandas de inconstitucionalidad contra la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/ley-solidaridad-audiencia-corte-constitucional-FB9993351 target=_blank>Ley de Solidaridad</a></b>, tramitada por la <b>Asa</b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/corte-constitucional-admite-tramite-demandas-inconstitucionalidad-suspende-articulos-tres-leyes-noboa-NF9887096 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/ley-organica-solidaridad-nacional-bueno-malo-feo-EF9474363 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/corte-constitucional-notificacion-encargo-presidencial-noboa-gellibert-FY8717788 target=_blank></a></b>