Leonidas Iza le dice a Guillermo Lasso que "presente su renuncia al país y dé un paso al costado"

La noche de este viernes 24 de febrero del 2023, los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) anunciaron que rompieron el diálogo con el Gobierno Nacional.

Lo hicieron durante el consejo ampliado que se realizó en la Casa de la Cultura, un sitio emblemático durante las movilizaciones que ha convocado el movimiento indígena.

"Luego de analizar el informe de seguimiento de los resultados alcanzados en las mesas de diálogo, instaladas en el marco del levantamiento indígena y popular de junio de 2022, es evidente que no existe voluntad política del Gobierno para su cumplimiento. Al contrario, Lasso ha continuado avanzando con sus políticas neoliberales que violentan nuestros derechos territoriales y la economía nacional, es por eso que la Conaie rompe este proceso de diálogo las mesas de seguimiento", manifestó Leonidas Iza, presidente de la Conaie.

Lea más: Leonidas Iza, inconforme con el cumplimiento de los acuerdos con el Gobierno

Asimismo, el máximo líder del movimiento indígena exigió al Jefe de Estado que, por dignidad del país y su incapacidad para gobernar, "presente su renuncia al país y dé un paso al costado frente a las acusaciones que pesan sobre él y su círculo más cercano".

El movimiento indígena se declaró en movilización y asamblea permanente y radicalizarán la lucha en los territorios de los pueblos y nacionalidades en defensa de sus demandas históricas. "Participaremos de forma activa en la jornada de conmemoración del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer".

Iza aseguró que la Conaie no irá al paro, pero reiteró su pedido de renuncia de Lasso. El movimiento indígena hará movilizaciones locales. Solicitó al Gobierno que no active la muerte cruzada, porque lo considerarían dictadura y entonces sí irán al paro. No permitirá que pretenda disolver funciones del Estado para que Lasso gobierne por decreto. "El pueblo ecuatoriano no permitirá una dictadura. De suceder alguna iniciativa de cualquier índole, de manera inmediata, nos declararemos en levantamiento y paro nacional".

Lea más: Movimiento indígena evalúa cumplimiento de acuerdos tras protestas