Previamente, el pasado 23 de mayo, Iza se pronunció en su cuenta de X sobre el tema. A su criterio, lo crucial ahora es consolidar el llamado a la más amplia unidad de la izquierda en Ecuador en estos momentos. La unidad debe construirse desde las bases, en el campo popular, como fundamento para un proyecto político de país que responda a las demandas del pueblo, desde una postura que busque justicia social, respete los derechos y los territorios.

El máximo dirigente indígena enfatizó que hay dirigentes que no permiten establecer un diálogo fluido entre los movimientos y partidos de izquierda. "Lo único que hemos dicho es que construyamos una unidad a partir de un programa que beneficie al país, no a partir de insultos o especulaciones. Están haciendo exactamente lo que ha promovido la derecha. Cuando termina el debate, empieza la calumnia, no puede instalarse de esta manera en este país. En ese sentido, no con la Revolución Ciudadana, porque también hemos visto al partido Socialista, que eternamente ha apoyado a la derecha", apuntó.

