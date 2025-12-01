Leonardo Alarcón será fiscal encargado mínimo unos siete meses, aunque pueden ser más

Carlos Leonardo Alarcón se mantendrá como el Fiscal General encargado por mínimo unos siete meses, aunque ese tiempo puede extenderse dependiendo de lo que suceda con el concurso.

Ese punto es clave, porque los concursos que maneja el Consejo de Participación Ciudadana y Control (Cpccs) suelen tomar más tiempo del previsto por factores tanto internos como externos.

Internos, porque es una institución que al designar a las autoridades del Estado no está exenta de influencias políticas y constantes cambios entre sus consejeros. Solo basta con mirar que en la institución se encuentran en funciones los suplentes de los suplentes de los suplentes.

Y externos porque en sus concursos siempre se presentan acciones de protección que los frenan por meses.

LEA: Carlos Alarcón: así se dio su ascenso a fiscal general subrogante