Política
01 dic 2025 , 06:00

Leonardo Alarcón será fiscal encargado mínimo unos siete meses, aunque pueden ser más

El tiempo de Alarcón al frente de Fiscalía depende del concurso que maneja el Cpccs.

   
  • Leonardo Alarcón será fiscal encargado mínimo unos siete meses, aunque pueden ser más
    El fiscal general encargado Leonardo Alarcón antes de un evento militar en Quito.( Fiscalía )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Canal WhatsApp
Newsletter

Carlos Leonardo Alarcón se mantendrá como el Fiscal General encargado por mínimo unos siete meses, aunque ese tiempo puede extenderse dependiendo de lo que suceda con el concurso.

Ese punto es clave, porque los concursos que maneja el Consejo de Participación Ciudadana y Control (Cpccs) suelen tomar más tiempo del previsto por factores tanto internos como externos.

Internos, porque es una institución que al designar a las autoridades del Estado no está exenta de influencias políticas y constantes cambios entre sus consejeros. Solo basta con mirar que en la institución se encuentran en funciones los suplentes de los suplentes de los suplentes.

Y externos porque en sus concursos siempre se presentan acciones de protección que los frenan por meses.

LEA: Carlos Alarcón: así se dio su ascenso a fiscal general subrogante

¿En qué etapa se encuentra el concurso?

A la fecha, el concurso para fiscal general se encuentra avanzando a paso de tortuga, aunque según Andrés Fantoni, presidente del Cpccs, va de acuerdo al cronograma.

Aunque ya debía estar lista para octubre, todo indica que la comisión ciudadana de selección que elige al nuevo fiscal recién se conformará durante diciembre. Hay que recordar que quien selecciona a la nueva autoridad es una comisión, mientras que el Pleno del Cpccs solo lo designa.

LEA: Esta es la trayectoria de Carlos Alarcón Argudo, nuevo fiscal general del Estado

Dicha comisión tiene 10 integrantes. Cinco representantes de las funciones del Estado y cinco personas que vienen de la sociedad civil. Solo faltan por completar a los comisionados que vienen de la ciudadanía.

Una vez conformada, esta comisión debe lanzar la convocatoria y por normativa tiene seis meses máximo para elegir al fiscal general. No puede pasarse de ese tiempo. Se espera que ya haya nueva autoridad para junio 2026.

Eso sí, Andrés Fantoni ha resaltado que no podrá hacer nada si se presentan acciones de protección, lo que inevitablemente hace que el concurso se demore y la autoridad encargada o prorrogada permanezca por tiempo indefinido.

LEA: La fecha para la designación de un nuevo fiscal general se posterga otra vez

Alarcón tendrá que manejar casos pesados

Mientras todo esto se resuelva, Alarcón tendrá el mando del Ministerio Público, desde donde impulsará y sostendrá la acusación fiscal en una decena de casos de connotación nacional.

Entre esos están:

  • Caso Sinohydro - está procesado el expresidente Lenín Moreno
  • Caso Ligados - procesados los exconsejeros del Cpccs Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor; el secretario de la Revolución Ciudadana (RC), Andrés Arauz; la exasambleísta de la RC, Esther Cuesta; entre otros
  • Caso Vidrio Libre - procesado Wilman Terán
  • Caso Vocales - procesados los exvocales de la Judicatura, Maribel Barreno y Juan José Morillo

    • Alarcón también tendrá que continuar con otros caso de repercusión nacional como Purga, Metástasis, Plaga, Pantalla, Celu y otros, pues solo tienen una sentencia de primera instancia. Además, en estos casos se presentan apelaciones a la prisión preventiva y otros recursos.

    LEA: Leonardo Alarcón, fiscal del caso Triple A, reemplazará a Wilson Toainga cuando este se ausente

    Temas
    CPCCS
    Fiscalía
    Fiscalía General del Estado
    fiscal general
    concurso Fiscal
    Carlos Alarcón
    Leonardo Alarcón
    Noticias
    Recomendadas