Latacunga, sede temporal del Ejecutivo, amaneció militarizada

Latacunga, la sede temporal de la Función Ejecutiva, amaneció militarizada este lunes. La seguridad de las instalaciones de la gobernación de Cotopaxi, en donde despachan las autoridades del gobierno central, fue rigurosa.

Patrullas de militares custodiaron las instalaciones con fusiles y cerraron el paso de vehículos, una cuadra a la redonda, del parque central Vicente León.

En cada esquina de la Gobernación se colocaron tanquetas blindadas del ejército para disuadir eventuales manifestaciones.

Las secretarias de la Administración, Jurídica, de Comunicación, que funcionan en Carondelet, se trasladaron temporalmente a la gobernación de Cotopaxi. No hay información exacta del número de funcionarios que despacharan desde Latacunga.

Los ministros y subsecretarios trabajarán en territorio para supervisar el programa de redistribución de recursos e incentivos sociales, tras la eliminación del subsidio al diésel, según la vocera del gobierno, Carolina Jaramillo.

El presidente Daniel Noboa llegó a la sede temporal del gobierno a las 10:23 de este lunes bajo un riguroso operativo de seguridad en una caravana de vehículos blindados.

1 056 policías y militares se movilizaron a Latacunga para reforzar el control y seguridad de la sede temporal del ejecutivo.