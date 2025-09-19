Política
19 sep 2025 , 15:15

Latacunga, sede temporal del gobierno de Daniel Noboa, se blinda ante anuncio de paro nacional

El casco colonial de Latacunga se encuentran concentrados 150 policías y 250 militares. El tránsito vehicular está prohibido en la zona.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Televistazo
Canal WhatsApp
Newsletter

Tras el anuncio del movimiento indígena de Cotopaxi de tomarse Latacunga, sede temporal del gobierno, la ciudad amaneció hoy con un despliegue de seguridad reforzado.

El casco colonial luce cercado por más rejas y uniformes. Unas 30 cuadras fueron delimitadas con vallas metálicas. Allí se han concentrado 150 policías y 250 militares que conforman un cinturón de seguridad.

Controlan el paso de peatones que trabajan en cerca de 200 comercios de instituciones de la zona, mientras el tránsito vehicular está prohibido.

Le puede interesar: Dos frentes indígenas de Pastaza no se van a sumar al paro nacional convocado por la Conaie

La gobernación de Cotopaxi, epicentro de la vigilancia, está bajo resguardo permanente. El sonido habitual de bocinas y conversaciones en las plazoletas fue sustituido por el zumbido de sirenas oficiales y el eco de las botas militares.

En la plazoleta de Santo Domingo fueron izadas las banderas de los siete cantones de Cotopaxi, insignias que solo aparecen en fechas especiales. En la mañana, el presidente Daniel Novoa salió del hotel donde se aloja y saludó a simpatizantes que observaban detrás del cordón de seguridad.

Por las calles angostas circulan un Cobra Dos, cuatro camiones y tres vehículos tácticos. Y desde el cielo, un helicóptero complementa la vigilancia.

“La congestión es terrible, la congestión es terrible. Si queremos hacer un trámite por acá, ya no hay que salir en casa, sino a pie y veces que nos dejan pasar”, dijo un ciudadano.

Lea también: Daniel Noboa califica de revoltosos a los colectivos que impulsan el paro nacional: "los declaro no gratos"

Los negocios han tenido que adaptarse. Algunos redujeron horarios por la dificultad de acceso, mientras otros, sobre todo restaurantes, registran un ligero aumento de ventas por la presencia de funcionarios. Las clases se suspendieron en la Unidad Educativa Lasalle, que está en la zona de seguridad.

"Cerca de 1 500 estudiantes no llegaron a sus aulas. Están bloqueadas todas las calles de acceso a nuestra querida institución" relató Eddy Cárdenas, rector del colegio.

En los accesos a la ciudad también se mantienen controles militares y policiales. Los uniformados revisan vehículos y peatones y vigilan que no se formen aglomeraciones. Así, Latacunga, sede momentánea del gobierno, se blinda ante el anuncio de movilizaciones.

Temas
movimiento indígena
paro nacional
protesta
Cotopaxi
Latacunga
Noticias
Recomendadas