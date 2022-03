Lasso pide al SRI y la UAFE que investiguen “exhaustivamente” a Xavier Hervas

El Jefe de Estado también remitió una copia del documento a la directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), instruyéndola para que en el marco de sus competencias efectúe las investigaciones que le corresponden.

La reacción de Hervas

En su cuenta de Twitter, el excandidato presidencial de la ID publicó un video a las 18:40 de hoy para aclarar que jamás le ha pedido favores porque eso "no está en su naturaleza". Recordó que previo a la votación del proyecto de Ley de Inversiones, el 22 de marzo del presente año, el empresario recibió una llamada del Jefe de Estado, quien le invitó a un café en el Palacio de Gobierno para dialogar sobre esa norma.

Hervas le agradeció y le dijo que no podía ir porque se encontraba en su fábrica ubicada una hora de Quito en Cotopaxi. Ante eso, Lasso le dijo que por casualidad él también iba a visitar esa provincia y que iría a iría a verlo. "Llegó, nos sentamos a conversar y me dijo que necesita el apoyo de la ID en la Ley de Inversiones a lo que le respondí que yo no voto porque no soy asambleísta y tampoco soy dueño de los votos de los demás porque nuestro partido es democrático".

El líder del partido naranja aseguró que se quedó muy sorprendido tras las aseveraciones del Primer Mandatario y adolorido tras recibir sus ataques, más cuando lo recibió en su casa con humildad, hospitalidad y transparencia. "Duele el doble cuando te ataca alguien a quien le abriste las puertas de tu casa. Con todo mi cariño les deseo que nunca pasen por lo que yo estoy pasando ahora".