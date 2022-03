Xavier Hervas niega evasión de impuestos y anuncia que demandará a Guillermo Lasso

El líder de la Izquierda Democrática, Xavier Hervas, anunció que tomará acciones legales contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, quien manifestó que ese bloque en la Asamblea Nacional condicionó sus votos para la Ley de Inversiones, que finalmente no fue aprobada, a cambio de que pueda evadir impuestos.

Hervas se mostró sorprendido por la declaración de Lasso, la mañana de este jueves, 24 de marzo, porque dijo que hace solo dos días fue visitado por el mandatario para pedirle apoyo a su proyecto de Ley.

"El Presidente me visitó en la fábrica que tengo en Cotopaxi hace dos días, me dijo que estaba cerca y me invitó un café. En la conversación me empezó a hablar de la Ley de Inversiones y lo escuché. La ministra de Gobierno dice que la ID no le está pidiendo nada, por eso me sorprende esa postura", dijo Hervas.

El empresario enfatizó que el Presidente no tiene potestad de exonerar impuestos y que sus tributos ya fueron pagados a inicio de este mes, por lo que no le encuentra sentido a lo dicho por Lasso.

Según el presidente, los pagos de Hervas son mínimos. Pero él replicó: Todos los impuestos están sustentados, cualquiera puede ver cuánto han aportado las empresas que yo he creado desde el emprendimiento.

Son cinco empresas que han generado utilidades y pagado impuestos este año dijo Hervas, que a nivel personal, afirmó, también ha pagado.

Según el excandidato presidencial de la ID, Lasso cae en lo que dijo combatir frente a gobiernos pasados: "se busca polarizar y dividirnos a los ecuatorianos".

Por eso invitó al Presidente a "que se dedique a trabajar por la reactivación económica, por la salud de los ciudadanos, más allá de la vacunación, en lugar de llevar adelante campañas de desprestigios".

¿Ruptura con el Gobierno?

No respondió directamente, pero su alusión fue clara: ¿Mi pregunta es si es posible trabajar con un Presidente que miente? ¿Es posible generar diálogos a partir de mentiras? La ID estará siempre velando por los intereses y el patrimonio de los ciudadanos, recalcó Hervas.

El empresario recordó que como ciudadano no tiene fuero de corte, y que el presidente Lasso tendrá que probar lo dicho o responder ante la justicia.

Durante un conversatorio con jóvenes que se llevó a cabo en Quito, el mandatario señaló que Hervas ha pedido que le eximan el pago de impuestos a cambio de votos.

"Me refiero a la ID y al señor Xavier Hervas. Más claro y directo no creo que pueda ser. Vaya usted a la página web del SRI y mire usted cuánto paga de impuestos. Eso yo no me lo creo. O es emprendedor o evade impuestos", contestó Lasso a la pregunta de un periodista.

Minutos antes, el mandatario había señalado que era "lamentable encontrarse por ahí a algunos políticos que solo viven su realidad personal y que tienen un partido político al servicio de él".

"Eso se llama corrupción", enfatizó el jefe de Estado.

Por otra parte, el mandatario destacó la "actitud responsable a cambio de nada" del Partido Social Cristiano (PSC) con el que Lasso ha mantenido diferencias.