Lasso denuncia que la ID condicionó sus votos a cambio de que Xavier Hervas pueda evadir impuestos

El presidente de la República, Guillermo Lasso, denunció que el excandidato presidencial y líder de la Izquierda Democrática (ID), Xavier Hervas, ha condicionado los votos de su partido político sobre el proyecto de Ley de Atracción de Inversiones.

Durante un conversatorio con jóvenes que se llevó a cabo en Quito, el mandatario señaló que Hervas ha pedido que le eximan el pago de impuestos a cambio de votos.

"Me refiero a la ID y al señor Xavier Hervas. Más claro y directo no creo que pueda ser. Vaya usted a la página web del SRI y mire usted cuánto paga de impuestos. Eso yo no me lo creo. O es emprendedor o evade impuestos", contestó Lasso a la pregunta de un periodista.

Minutos antes, el mandatario había señalado que era "lamentable encontrarse por ahí a algunos políticos que solo viven su realidad personal y que tienen un partido político al servicio de él".

"Eso se llama corrupción", enfatizó el jefe de Estado.

Por otra parte, el mandatario destacó la "actitud responsable a cambio de nada" del Partido Social Cristiano (PSC) con el que Lasso ha mantenido diferencias.

- Jornada decisiva -

A las 13:00 de este jueves se reinstala la sesión del Pleno de la Asamblea para definir el futuro del proyecto de la Ley Orgánica para Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y Transformación Digital. Las votaciones son inciertas pero el Gobierno se muestra tranquilo.

De acuerdo al sondeo que realizó Ecuavisa.com, la Bancada de Acuerdo Nacional (BAN), que integra a Asambleístas de CREO e independientes, y el Partido Social Cristiano (PSC) son los votos seguros. La Izquierda Democrática (ID) y UNES han mostrado su rotundo rechazo, al igual que algunos legisladores de Pachakutik.

Este miércoles 23 de marzo varias organizaciones sociales protestaron en Quito, Cuenca y Guayaquil. El Frente Unitario de Trabajadores, el Frente Popular, la Unión Nacional de Educadores y otros gremios califican al proyecto de "neoliberal" y "privatizador".

Con esa premisa coincide la Conaie. El 22 de marzo de 2022, en una marcha en el marco del Día Mundial del Agua, el presidente de la organización, Leonidas Iza, rechazó la Ley y también anunciaron que estarán vigilantes a las decisiones del Parlamento.

"Nada se va a privatizar, todo será propiedad del Estado", enfatizó Lasso este jueves.