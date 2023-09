El presidente Guillermo Lasso calificó de "inaplicable" la consulta popular en la que los ecuatorianos votaron a favor de dejar de explotar el bloque petrolero 43 del Parque Nacional Yasuní, contradiciendo la posición de su gobierno.

"Nosotros no queremos que termine la producción del bloque 43. No queremos y no vamos a apoyar y a jugar ningún trámite, por ahora no", dijo durante una reunión con líderes y representantes de las comunidades waoranis y kichwas de la Amazonía, ayer 5 de septiembre.

También indicó que "tampoco es posible cerrar un pozo petrolero de la noche a la mañana", y que van a "sostener esta posición la mayor del tiempo posible", así apuntando que no tiene planeado detener las operaciones de Petroecuador en el Yasuní.

Estas declaraciones, que fueron filtradas en redes sociales, se producen casi dos semanas después que el Gobierno anunciara, el 24 de agosto, que sí acatará la voluntad popular sobre dejar de extraer crudo en esta área.