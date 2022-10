Lasso admitió que habló por teléfono con Rafael Correa

El presidente Guillermo Lasso admitió, la noche de este jueves 6 de octubre del 2022, que mantuvo una conversación telefónica con uno de sus máximos opositores, Rafael Correa Delgado.

“Me dijeron, Correa quiere hablar con usted y dialogué con él. ¿Y por qué lo hice? porque a mí me interesa el Ecuador, pero en esa conversación telefónica me di cuenta que (a Correa) no le interesa el Ecuador”, afirmó el Mandatario en una entrevista en Ecuador TV.

Cuando el entrevistador le preguntó a Lasso ¿Qué le interesa al exJefe de Estado?, este le contestó: “Nada más que su libertad, su impunidad, y le digo con sinceridad; solo la de él, ni siquiera la de su gente”.

Considera que Correa representa el pasado y prefiere hablar del futuro del país.

Lea más: Correa respondió a acusaciones de conspiración del presidente Lasso

¿Cuál es el origen del tema? En una entrevista realizada a finales de septiembre del 2022, Rafael Correa contó que meses atrás Lasso lo llamó para solicitarle apoyo. No obstante, esa comunicación no terminó en buenos términos porque "ahí lo puse en su lugar".

Le reclamó por las acusaciones de Lasso, quien dijo que, bajo la gestión del exMandatario, se cedió espacio al narcotráfico. Del otro lado, el presidente le increpó a Correa que lo ha difamado por la investigación de Pandora Papers y los hechos registrados tras el feriado bancario.

“Yo le dije que sí es culpable de haberse enriquecido con las lágrimas de los migrantes”, manifestó Correa. La conversación terminó en malos términos y criticó que la indecencia del hoy Jefe de Estado lo hace actuar bajo conveniencias.

"Nos quieren distraer con una consulta popular (...) tengamos conciencia de Patria, no seamos cómplices de los sueños de una pelota cuadrada de cualquier mimado ricachón como Lasso que quería comprar la Presidencia para decir que en su familia hubo un presidente", manifestó Correa.

Lea más: Lasso afirma que ha afrontado "tres batallas contra la democracia"