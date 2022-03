La relación entre Guillermo Lasso y Guadalupe Llori se debilita

Guadalupe Llori no estuvo al mando de la Presidencia de la Asamblea, este 24 de marzo de 2022, el momento en que el Legislativo votó por la negativa y archivo del proyecto de Ley para Atracción de Inversiones. Virgilio Saquicela lideró la segunda parte de la sesión porque Llori se ausentó. Sin embargo, al momento de la votación sí estuvo presente y consignó a favor de esta moción, incluso se ratificó en la reconsideración.

El Primer Vicepresidente le dijo a Ecuavisa.com que no tuvo otra opción que liderar la sesión porque la presidenta Llori abandonó el salón. “Es reprochable que no haya asumido su responsabilidad”, dijo Saquicela. Con esta opinión coincide el analista político Mauro Andino recuerda que no es la primera vez que la titular del Parlamento toma esta postura. Lo propio ocurrió el pasado 24 de febrero de 2022, cuando se intentó incluir en el orden del día el tratamiento de la apelación a la Presidencia.

Esa es una de las ocasiones en las que la Presidenta del Parlamento contó con el respaldo de la bancada del Gobierno. Cuando, después de apagar las luces del Pleno para evitar un pronunciamiento en ausencia de la Presidenta, Llori dio una rueda de prensa en la que aparecían los miembros de la bancada del Gobierno detrás de ella; en esa ocasión aseguró que los legisladores de UNES, el Partido Social Cristiano y los ‘rebeldes’ de Pachakutik pretendían “tomarse por asalto la Asamblea”. El 9 de marzo de 2022, cuando no se concretó la moción para la conformación de la comisión evaluadora, la bancada oficialista apoyó a Llori con sus votos y con las declaraciones políticas del propio Mandatario.

La elección de Llori como presidenta de la Asamblea también fue impulsada por el Gobierno. Incluso a costa de que CREO rompa el acuerdo con el Partido Social Cristiano (PSC) y el correísmo, que consistía en colocar al frente del órgano parlamentario a Henry Kronfle. El presidente Guillermo Lasso se echó para atrás y optó por impulsar la presidencia de Llori.

“Para nadie era desconocido que había un diálogo fluido con el Presidente”, explica Andino sobre la relación del Ejecutivo con Llori y sostiene que su votación en contra de la Ley de Inversiones puede demostrar un distanciamiento. Ecuavisa.com le preguntó al vocero de la Presidencia, Carlos Jijón, si el Gobierno tiene alguna reacción sobre la postura de la Presidenta de la Asamblea y la respuesta fue: “sin comentarios”.

Sin embargo, Jijón sí confirmó que hasta el momento no se ha tomado la decisión de aplicar la muerte cruzada “es una última acción para una crisis política”, sostiene.

Otro escenario que se puede presentar es que nuevamente se impulse la evaluación a la presidenta Guadalupe Llori y en esta ocasión probablemente sin el respaldo de la Bancada de Acuerdo Nacional (BAN). El analista político Gonzalo Albán explica que aunque ya se votó en contra de esta moción, nada impide que se vuelva a plantear esta posibilidad en el Pleno.

A raíz de la votación de ayer, Andino intuye un escenario hipotético: los 87 votos que sirvieron para archivar y negar el proyecto podría ser resultado de un acuerdo que se va consolidando y que pudo nacer con las amnistías. Esta nueva mayoría podría respaldar a la presidenta Llori y evitar su destitución.

La lectura del analista Albán en cambio, va por la vía de que la configuración de la Asamblea continúa teniendo un carácter de mayorías móviles, es decir que las votaciones se configuran de acuerdo a los intereses detrás de cada una.

Este sábado, 26 de marzo de 2022, el Pleno de la Asamblea tiene previsto reunirse de manera virtual a las 14:30 con el objetivo de tratar varios informes en primer debate. Esta sesión podría avizorar estos nuevos escenarios en el Legislativo.

Ecuavisa.com se comunicó con el equipo de la presidenta Guadalupe Llori pero no dieron una respuesta.