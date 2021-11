La Conaie anuncia movilizaciones desde enero contra el Gobierno

17 días después de la reunión entre el presidente de la República, Guillermo Lasso, y el movimiento indígena, este sábado la Conaie se reunió en consejo ampliado para tomar decisiones. Anuncian movilizaciones desde el próximo año.

“Convocar a una medida de hecho de manera indefinida desde enero de 2022. No volvemos más a una mesa de diálogo que no tenga resultados, que no tenga respuesta a las demandas de los sectores populares”, comentó Leonidad Iza, presidente de la Conaie.

Sin embargo, le dan unos días más al Gobierno para que dé respuesta a los requerimientos planteados en los diálogos. “Estamos declarado ir a una medida de hecho de manera indefinida, en ese sentido vamos a esperar la respuesta del Gobierno Nacional hasta el primero de diciembre”, afirmó Iza.

El presidente de la Conaie también calificó de nefasta la actuación del bloque de UNES, por no votar por el archivo de la Ley Tributaria y habló del pacto Lasso-Correa.