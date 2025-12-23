Política
23 dic 2025 , 17:15

José Antonio Kast conversó con Daniel Noboa sobre un corredor humanitario para el retorno de venezolanos a su país

Kast dijo que el encuentro con Noboa fue "satisfactorio".

   
    José Antonio Kast, presidente de Chile, en declaraciones a la prensa.( Paúl Romero/Ecuavisa )
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habló con el presidente Daniel Noboa sobre la posibilidad de implementar un corredor humanitario para que los ciudadanos venezolanos puedan retornar a su país.

Eso sí, aclaró que esta propuesta tomará forma una vez que asuma la banda presidencial.

A su vez, dijo que no reconoce el mandato de Nicolás Maduro, al cual calificó como dictador.

Noboa y Kast se reunieron en el Palacio de Carondelet, en el Centro Histórico de Quito este martes 23 de diciembre. El presidente electo de Chile tildó este encuentro como "satistactorio".

La Presidencia de Ecuador dijo que "abordaron la importancia de fortalecer la cooperación en seguridad, lucha contra el crimen organizado, movilidad humana e impulso al comercio entre ambas naciones".

Entre el 26 y 27 de diciembre, Noboa viajará a Estados Unidos para atender asuntos de índole personal.

