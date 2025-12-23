José Antonio Kast conversó con Daniel Noboa sobre un corredor humanitario para el retorno de venezolanos a su país

El presidente electo de Chile, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/jose-antonio-kast target=_blank>José Antonio Kast</a>, habló con el presidente <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/daniel-noboa target=_blank>Daniel Noboa</a> sobre la posibilidad de implementar un <b>corredor humanitario </b>para que los <b>ciudadanos venezolanos </b>puedan retornar a <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/presidente-chileno-jose-antonio-kast-palacio-gobierno-reunion-daniel-noboa-quito-GN10598079 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/presidente-daniel-noboa-viaje-estados-unidos-26-27-diciembre-JN10597428 target=_blank></a>