Política
23 dic 2025 , 11:37

El presidente chileno José Antonio Kast llegó al Palacio de Gobierno para reunirse con Noboa

Ambos mandatarios analizan temas relacionados con seguridad, migración y comercio

   
  • El presidente chileno José Antonio Kast llegó al Palacio de Gobierno para reunirse con Noboa
    José Antonio Kast y Daniel Noboa en el Palacio de Gobierno. ( Cortesía de la Presidencia de la República )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Canal WhatsApp
Newsletter

El electo presidente de Chile, José Antonio Kast, visita esta mañana a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa Azín, en el Palacio de Carondelet. Ambos mandatarios y sus equipos de trabajo se reunieron en una agenda conjunta.

Como parte de sus actividades, ambos mandatarios tratan temas relacionados con seguridad, migración y comercio.

También temas de movilidad humana, pues "somos una región que por los mismos conflictos de seguridad y por la misma falta de oportunidades que afectan a todos nuestros países, nuestros ciudadanos se mueven de un lado a otro".

Tienen previsto compartir un almuerzo en el que estarán presentes los ministros de Estado y el presidente del Parlamento, Niels Olsen Peet, según la agenda oficial.

Le puede interesar: Jamil Mahuad: "25 años de la dolarización y 27 años de la paz con Perú, a cambio tengo un juicio de 25 años"

Temas
Chile
Ecuador
reunión
presidentes
Daniel Noboa
José Antonio Kast
Olsen
Quito
Noticias
Recomendadas