El presidente chileno José Antonio Kast llegó al Palacio de Gobierno para reunirse con Noboa

El electo presidente de Chile, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/jose-antonio-kast target=_blank>José Antonio Kast</a></b>, visita esta mañana a su homólogo de Ecuador, <b>Daniel Noboa Azín, en el Palacio de Carondelet. </b>Ambos mandatarios y sus equipos de trabajo se reunieron <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/jamil-mahuad-25-anos-dolarizacion-25-persecucion-corte-constitucional-resolucion-accion-extraordinaria-proteccion-KN10596491 target=_blank></a></b>