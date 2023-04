Juicio político a Lasso: Ana Belén Corderó presidirá la Comisión de Fiscalización

En medio de un ambiente de tensión, con grito, reclamos y aplausos, se realizó hoy, martes 18 de abril de 2023, la reunión de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. En esta se recibieron las primeras pruebas testimoniales dentro del juicio político al presidente Guillermo Lasso Mendoza, a quien se lo investiga por presunto peculado.

El encuentro fue presidido por el legislador Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión, pero su presidencia fue apelada por el asambleísta Roberto Cuero de UNES. Esta moción obtuvo seis votos a favor y la vicepresidenta, Ana Belén Cordero (BAN), asumió la conducción del encuentro en medio de reclamos.

Esto ocurrió luego de que Villavicencio permitiera darle la palabra al abogado de Lasso, Edgar Neira, y al secretario jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz, quienes reclamaron por una pregunta realizada por el asambleísta Rodrigo Fajardo de la Izquierda Democrática. El argumento de los parlamentarios de UNES fue que no se podía hacerlo porque la contradicción no está prevista en el proceso de juicio político.

Al final, el titular de la Comisión tildó de "mediocres" a los legisladores de Unión por la Esperanza, porque no respetan la Constitución y las normas. “Estos incidentes que se están dando pondré a consideración de la Corte Constitucional a más de los informes que ya he elevado. Lo único en que insisto es que las preguntas estén conducidas al motivo, la causa y la materialización de las pruebas (...) Esto no se va a ganar con aplausos y gritos, estamos cansados de eso”, manifestó enérgicamente.

Ese fue uno de los puntos más álgidos del encuentro que se suspendió a las 20:10 y se retomará a las 08:00 de mañana.

Lea más: Lasso le pide a la Corte Constitucional que de seguimiento al dictamen