Juicio político a la Judicatura, cuenta regresiva

Quienes sí están claros en que votarán por la destitución son el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC) . Juntos no les alcanza a los 92 votos necesarios para aquello, así que contarían con los 8 7 que votaron a favor del juicio el domingo 28 de agosto y prevén que conseguirán algunos respaldos adicionales.

Falta un día para el juicio político contra tres vocales y la expresidenta del Consejo de la Judicatura y en la Asamblea Nacional hay bancadas que no han decidido su posición e incluso algunas están al borde de la división por ese tema.

"Independientemente de lo que efectivamente pueda pasar en el juicio o sea ya sólo el hecho de decir que existe un cambio no ayuda a la independencia judicial ", manifestó Zurita.

De su parte, Oyarte aclaró que el juicio político no es contra jueces sino contra tres vocales y la expresidenta del Consejo de la Judicatura. "Se dice que el CJ, en el caso de una censura, se volvería integrar, no es así. No se vuelva a integrar en el caso de que los miembros Murillo, Morillo y Barreno sean censurados y destituidos como consecuencia del juicio político. Los reemplazan los suplentes que fueron nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio".

