Jueza suspende temporalmente el concurso de renovación parcial del CNE

La jueza de la Unidad Judicial de Familia, Niñez y Adolescencia de Quito, María Lourdes Guamangate, suspendió este 12 de septiembre provisionalmente el concurso de renovación parcial del CNE, que hace poco había sido desempolvado y se aprestaba a continuar con los exámenes escrito y oral.

En términos jurídicos, la magistrada aceptó una medida cautelar, es decir, la suspensión temporal del concurso, de una acción de protección presentada por Ramiro José Garzón Larco.

El ciudadano denuncia que el Cpccs ha seguido con el concurso de renovación parcial, cuando la Procuraduría dijo que se podía hacer un solo concurso para renovar a todos los consejeros del CNE. A su criterio, esto implica "una flagrante vulneración al derecho constitucional, a la seguridad jurídica y al derecho a la democracia".

El fondo del asunto recién se conocerá en audiencia convocada para el 3 de octubre a las 09:00. Luego de conocer los argumentos, la jueza decidirá si frena definitivamente el concurso o permite que siga.

Todo esto ocurre a puertas de que los postulantes rindan el lunes 15 de septiembre la prueba escrita y posteriormente la prueba oral.

