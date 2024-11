Una jueza pide a la Asamblea levantar la inmunidad de Mónica Palacios para continuar con el proceso penal

LEA: La Fiscalía desmiente al correísmo: el celular de Villavicencio está bajo custodia del FBI

La querella se retomará cuando Palacios ya no ostente un cargo público.

"No le tengo miedo (Daniel Noboa). No me voy a callar. Voy a seguir fiscalizando su corrupción, inoperancia y la forma en la que acabado con el país", manifestó Mónica Palacios durante una rueda de prensa en las instalaciones de la Asamblea.

Agregó que la sesión para abordar el tema se desarrollará la próxima semana y que incluso ya ha tenido conversaciones con otras bancadas como el PSC y Construye.

LEA: Verónica Abad fue sancionada por infracción electoral grave y deberá pagar USD 8 500