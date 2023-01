Jaime Nebot ataca a Guillermo Lasso, Francisco Jiménez responde y Esteban Torres remata

El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en entrevista para Radio Centro, arremetió contra el presidente Guillermo Lasso. Se refirió al acuerdo que tuvieron en campaña y al referéndum que se decide el próximo domingo 5 de febrero.

El político guayaquileño, líder del Partido Social Cristiano (PSC) dijo que, en su momento, apoyó a Lasso "porque pensábamos que no debía volver el correísmo; pero el señor incumplió todo lo que prometió en Campaña, es un mentiroso".

Según Nebot, el apoyo fue sin pedir nada a cambio, pero, luego del distanciamiento entre ambos políticos, ahora ve que no ha concretado obra social ni lucha contra la delincuencia.

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, no dudo en defender a su líder. En Twitter escribió: "Es curioso decir que no quería que vuelva el correísmo, pero no tuvo ningún problema en pactar con él. La gran mentira sigue siendo intentar venderle a la gente un modelo que no existe".

Jiménez se refiere a que al iniciar el gobierno de Lasso se conoció que el PSC, el oficialismo y el correísmo iban a pactar; finalmente el Primer Mandatario desistió y se separó.

El asambleísta Esteban Torres, jefe de la bancada socialcristiana, apareció en escena, también en Twitter, y sacó a colación las elecciones del próximo domingo 5 de febrero.

"Mejor veamos cómo les irá a los candidatos del gobierno el próximo domingo. ¡Seguro triunfarán!", dijo Torres.