¿Hubo errores en el trámite de archivo de la Ley de Inversiones?

El vocero de la Presidencia de la República, Carlos Jijón, dijo este viernes 25 de marzo del 2022 que el Proyecto de Ley de Inversiones fue negado y archivado por el Pleno de la Asamblea Nacional sin seguir los procedimientos establecidos por la ley. La razón: no se podía votar por el informe de la comisión y el archivo en una sola moción y que eso se debía votar por separado.

Además, apuntó que no se trató el informe de minoría y, a criterio del Gobierno, el Órgano Legislativo “no agotó la discusión”. Pero, aclaró que todavía se están evaluando los escenarios, aunque enfatizó que de momento no se ha tomado la decisión de ir por la muerte cruzada.

¿Es viable ese planteamiento? El constitucionalista Jorge Sosa señaló que durante el segundo debate de la propuesta sí se siguieron los pasos que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) y la Constitución, por lo que Jijón está equivocado. Recordó que hubo una moción de Darwin Pereira, de Pachakutik, quien pidió la negación y el archivo del proyecto. “Eso es completamente factible. Lo que ocurrió es que hubo dos mociones y que fueron resueltas en la misma sesión y no hay prohibición de aquello”.

Con ello –acotó el catedrático- se mocionó primero el informe de mayoría que no obtuvo los votos y luego Pereira pidió el archivo que es la negativa procesal que pone fin a la iniciativa del Ejecutivo. No hubo violación procesal porque la misma Constitución remite, en la sustanciación de un proyecto de ley de urgencia económica, al trámite ordinario que sigue cualquier norma. “No hay prohibición en el proceso parlamentario de que la moción de archivo pueda proponerse, en la misma sesión, en la que está la negativa del informe”.

Al constitucionalista Emilio Suárez le parece forzado establecer que hubo un vicio en la negativa y archivo de la propuesta. En cuanto a la dupliclidad de mociones no hubo problemas y la LOFL es clara al señalar que no es necesario conocer el informe de minoría. Más bien dice que la Asamblea, por votación de mayoría, podrá conocer los informes de minoría pero no se prohíbe que también se conozca directamente el archivo de la ley.

Tras conocer las aseveraciones del vocero de la Presidencia, la legisladora Mireya Pazmiño de Pachakutik señaló que ella permanecerá atenta ante cualquier decisión que pudiera adoptar el Gobierno ya que los asambleístas sí cumplieron con los procesos. A su juicio, podría ocurrir lo mismo que pasó con el presupuesto cuando Lasso lo ingresó por el ministerio de la ley y sin las observaciones de la Legislatura. “Ahora, esperemos que sí acate lo que se decidió o caso contrario otra vez estaría incumpliendo sus funciones y se estaría yendo por encima de la Función Legislativa”.