El Gobierno encuentra errores en el trámite de archivo de la Ley de Inversiones

Carlos Jijón, vocero de la Presidencia, le dijo a Ecuavisa.com que el Proyecto de Ley de Atracción de Inversiones fue negado por la Asamblea sin seguir los procedimientos establecidos por la ley, específicamente porque no se podía votar por el informe de la comisión y el archivo en una sola moción "eso se debía votar por separado".

El vocero también recordó que ayer no se trató el informe de minoría y por lo tanto, a criterio del Gobierno, la Asamblea "no agotó la discusión". Sin embargo, aclara que todavía se están evaluando los escenarios, aunque enfatiza que de momento no se ha tomado la decisión de ir por la muerte cruzada.

Esta tesis se contradice a lo sucedido el pasado 26 de noviembre de 2021. Cuando el Pleno de la Asamblea se pronunció favorablemente a la propuesta del asambleísta Esteban Torres (PSC) de negar la reforma tributaria, esta votación no fue considerada porque no se archivaba. Después, Mireya Pazmiño, del ala 'rebelde' de Pachakutik, mocionó la negación y archivo, y esa propuesta no alcanzó los votos para aprobarse, lo que fue interpretado como que la Asamblea no se pronunció y por lo tanto pasó por el ministerio de la ley.