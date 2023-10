Helicópteros Dhruv: "Existe una posición definida de llevar a la impunidad el caso", dice el abogado Ramiro Román

Ramiro Román sostuvo que hay fallas evidentes en el proceso. “La justicia en este país no sirve. No está haciendo lo que debe hacer”, dijo en referencia al sobreseimiento de los 18 implicados.

Le puede interesar: Rodney Rengel | Policía y Fiscalía se pronuncian tras las recientes declaraciones del agente que indagó el caso León de Troya

Agregó que hay instancias que no han cumplido a cabalidad los requerimientos judiciales. Un ejemplo es la Junta de Defensa, que sesionó para adquirir los helicópteros y no dio respuestas. Otro es el Ministerio de Defensa que, según Román, no ha contestado todo lo que ha pedido Fiscalía.