Guillermo Lasso: estamos trabajando en un paquete de decisiones respecto al alto costo de vida

El Primer Mandatario aclaró que la situación de los altos costos no es responsabilidad del Gobierno, sino que se debe a problemas que "se han acumulado a lo largo de décadas" y a una compleja situación internacional.

Orlando Tipán, presidente de la Unión de Organizaciones Indígenas de Cotopaxi, residentes en Quito, dijo que no se imaginaron reunirse con el Presidente, porque siempre acuden los líderes nacionales, e hicieron un llamado para que acudan al diálogo.

El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, dijo que la reunión del Gobierno con esa organización indígena de Cotopaxi no responde a una delegación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y que no acudirán al diálogo en caso de no tener iniciativas concretas de solucionar sus 10 demandas.

En el quinto día de movilizaciones, también se ha reportado incidentes en diferentes puntos del país. Hay al menos 50 puntos bloqueados a nivel nacional y se tomaron la gobernación de Morona Santiago y Pastaza.