Guillermo Lasso deslegitima el juicio político en su contra, pero no menciona la muerte cruzada

El presidente Guillermo Lasso reaccionó ante el juicio político que inició en su contra, 24 horas después de que la Corte Constitucional diera paso y mediante una cadena nacional. Dijo que se defenderá ante las acusaciones en su contra y no se refirió a la posibilidad de ir por la muerte cruzada.

La Corte Constitucional (CC) resolvió admitir la solicitud de juicio político únicamente en la causal de supuesto peculado, aunque no aceptó las infracciones imputadas por concusión.

Frente a eso, el Jefe de Estado explicó lo que significa peculado: "cuando alguien abusa de fondos públicos para beneficio propio".

Él dice que se le acusa por un contrato en la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) de 2018, es decir, cuando todavía no estaba en funciones. Además, se defiende sosteniendo que no hay una investigación penal en Fiscalía sobre el caso, a pesar de que la Constitución establece que no es necesaria un dictamen penal para el enjuiciamiento de un Presidente.

La Contraloría determinó que dicho contrato con la empresa Amazonas Tankers generó un prejuicio para el Estado y la observación que hace la Asamblea es que continuó durante el gobierno de Lasso.