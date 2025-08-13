Política
El Gobierno pidió a la Corte Constitucional aplazar la audiencia para tratar la inconstitucionalidad de la Ley de Servicio Público

El máximo organismo constitucional recibió la solicitud del secretario jurídico de la Presidencia de la República, Stalin Andino. Pidió 15 días para contestar las acciones de inconstitucionalidad acumuladas al caso.

   
    La Unidad Popular acudió a la CC para colocar una demanda de inconstitucionalidad. ( API )
La Corte Constitucional (CC) recibió el pedido del secretario jurídico de la Presidencia de la República, Stalin Andino, quien solicitó que se suspenda pública, convocada para el 18 de agosto de 2025, y se iba a tratar la demanda de inconstitucionalidad planteada en contra de la Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP).

El documento dice: solicitó el diferimiento de la audiencia telemática de acción pública de inconstitucionalidad, ordenada mediante auto de 8 de agosto de 2025, dentro del caso 52-25-IN, al menos hasta el vencimiento del término de 15 días para contestar las acciones de inconstitucionalidad acumuladas al caso, que fueron notificadas a la Presidencia de la República, el 8 de agosto de 2025.

El pasado 8 de agosto, la CC admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad que presentó el partido político Unidad Popular en contra de la Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP).

Así lo confirmó en una entrevista a Ecuavisa.com el director de esa agrupación política, Geovanni Atarihuana, el pasado 8 de agosto. "Nos acaban de notificar que nuestra demanda fue admitida a trámite. Entiendo que se adjunta a la sala que tratará al primer caso que es el de la Unión Nacional de Educadores (UNE)".

"Cuestionamos la reforma a la Ley de Servicio Público, por supuesto, los despidos, la estabilidad, pero también cuestionamos lo de las cooperativas a las que les quieren convertir en bancos y la disposición que permitió el perdón de los impuestos a la Corporación Noboa", acotó el dirigente.

Ahora, en la Unidad Popular se espera que les convoquen a la audiencia y que su causa se trate con urgencia. "Es positivo, pero lamentamos que no nos hayan dado medidas cautelares como era lo lógico porque se ha causado daños irreparables a las familias de los funcionarios despedidos".

Atarihuana espera que la CC actúe en derecho y que se imponga la justicia. Dijo que el próximo 16 de agosto participará en la Asamblea de las Organizaciones Populares. Luego se definirá cuando retoman las movilizaciones.

