El Gobierno pidió a la Corte Constitucional aplazar la audiencia para tratar la inconstitucionalidad de la Ley de Servicio Público

La<b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/corte-constitucional target=_blank>Corte Constitucional (CC)</a></b> recibió el pedido del secretario jurídico de la Presidencia de la República, <b>Stalin Andino</b>, quien solicitó que se suspenda pública, convocada para el 18 de agosto de 2025,<b></b><b></b> <b></b> <b></b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ley-de-integridad-publica target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/corte-constitucional-admitio-tramite-demanda-contra-ley-integridad-publica-JH9911487 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/corte-constitucional-dio-paso-pregunta-reforma-bases-militares-EL9904978 target=_blank></a></b>