Gobierno: investigación legislativa sobre Papeles de Pandora busca detituir a Lasso

Desde el Ejecutivo están convencidos de que la investigación que se adelanta en la Asamblea en relación a Pandora Papers y el presidente Guillermo Lasso tiene una sola intención, la destitución del primer mandatario.

Aseguran que como Gobierno no están preocupados porque no se ha incumplido con ninguna norma, porque las cuentas son claras, saben también que eso no es suficiente.

La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, señala además que sobre el proyecto de Ley de Creación de Oportunidades no se descarta la opción de remitirlo nuevamente al Legislativo, pero con modificaciones.

La ministra Vela también se refirió a los rumores que hablan sobre una eventual renuncia a su cargo y aclaró que sigue firme en el cargo, por ahora.