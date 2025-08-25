El Gobierno definirá este viernes en Guayaquil los detalles del plan de compras en salud

Durante la acostumbrada rueda de prensa ofrecida los lunes por la mañana, la vocera del Gobierno, <b>Carolina Jaramillo</b>, confirmó que el <a href=https://www.google.com/url?sa=t&amp;source=web&amp;rct=j&amp;opi=89978449&amp;url=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/comite-nacional-salud-sesion-quito-EE9969886&amp;ved=2ahUKEwjXlbfbsaaPAxXfSDABHWzmI4YQFnoECBoQAQ&amp;usg=AOvVaw1FCNNJp5hTMkr6azJjTn1g>Consejo Nacional de Salud y Medicamentos (CONSAP), creado el</a> <b></b> <a href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/compras-masivas-medicamentos-sistema-salud-BJ9975726></a>