El Gobierno definirá este viernes en Guayaquil los detalles del plan de compras en salud

Una de las primeras decisiones que marcarán el trabajo del CONSAM será una compra masiva de medicamentos , proceso que involucrará tanto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como al Ministerio de Salud Pública (MSP).

Durante la acostumbrada rueda de prensa ofrecida los lunes por la mañana, la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo , confirmó que el Consejo Nacional de Salud y Medicamentos (CONSAP), creado el pasado 19 de agosto , ha iniciado la planificación para ejecutar una estrategia nacional que busca sanear el sistema de salud y erradicar las mafias de corrupción que han operado durante décadas en el Ecuador.

La vocera agregó que actualmente se está construyendo el plan y el proceso logístico para ejecutar la adquisición con solidez y sin vulnerabilidades.

Además, reconoció la necesidad de información por parte de la ciudadanía y los medios de comunicación, pero subrayó que "para construir un plan rígido, solvente y que no tenga ninguna vulnerabilidad —lo que ha permitido que la corrupción permee por años— se necesita tiempo".

Asimismo, Jaramillo informó que los fondos para esta operación ya han sido trasladados desde las unidades desconcentradas del MSP hacia la planta central, lo cual permitirá iniciar formalmente los procesos de contratación pública bajo las normativas actuales del SERCOP, con el objetivo de evitar irregularidades pasadas.

Otro anuncio relevante fue la incorporación de 100 nuevas camas para el servicio de diálisis dentro del sistema del IESS. La distribución será: 43 en Quito, 55 en Guayaquil y 10 en Cuenca.

Finalmente, Jaramillo anticipó que la próxima reunión del CONSAP está prevista para este viernes en la ciudad de Guayaquil, donde se espera que se ofrezcan mayores detalles sobre el proceso de compras públicas y otros pasos del plan de recuperación del sistema de salud.