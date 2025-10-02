Política
El Gobierno busca que una alcaldesa afín a ellos presida la Asociación de Municipalidades de Ecuador

Aunque inicialmente una reunión con 20 alcaldes debía abordar deudas acumuladas y capacidad crediticia, el encuentro se centró en obtener apoyos para una alcaldesa cercana a ADN.

   
El Gobierno busca votos para que una alcaldesa afín a a llegue a la presidencia de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME).

El miércoles, antes de las 15:00, vehículos blindados y resguardo policial llegaron hasta elMinisterio de Gobierno, en el Centro Histórico de Quito. Al menos, 20 alcaldes desfilaron por la calle Benalcázar.

Las autoridades municipales fueron convocadas a una reunión de trabajo urgente sobre proyectos y capacidad de crédito de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

Pero fue un asunto secundario. Fuentes confirmaron a Televistazo que el tema principal era la búsqueda de respaldo a Yuri Colorado, alcaldesa de Muisne, para que ocupe la presidencia de la AME.

La funcionaria, en sus redes sociales se muestra cercana al régimen y a sus ministros. Los alcaldes ingresaron por la puerta principal, pero al final de la cita salieron por una posterior para no dar declaraciones.

En la reunión no se resolvió el tema de las asignaciones presupuestarias a los municipios que, a la fecha, suman una deuda de USD 722 millones.

El alcalde de Quevedo, Alexis Matute, el único que aceptó hablar con Ecuavisa, dijo que propuso al Gobierno cruzar parte de esa deuda con la que los municipios tienen con el IESS.

"No tenemos acceso a los beneficios del iess porque estamos atrasados en los pagos pero no podemos hacer los pagos porque no recibimos las asignaciones", exclamó.

A la reunión no fue invitado el comité ejecutivo de la AME. Su presidente denuncia presiones por parte del Gobierno.

"Seguramento esto se puede tipificar hasta como tráfico de influencias", comentó, porque afirma que les hacen firman documentos.

El encuentro con el gobierno ocurrió a pocos días de la asamblea general de alcaldes. El 20 de octubre se escogerá la nueva directiva de la AME en Tena.

