Presidente de la Asociación de Municipalidades: "No sabemos quién será el próximo (en ser asesinado)"

Los alcaldes y alcaldesas de los 221 municipios que tiene Ecuador viven con la incertidumbre de no saber "quién será el próximo" en ser asesinado por el crimen organizado, advirtió el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), Patricio Maldonado, tras la muerte de cinco de ellos a manos de sicarios en los últimos dos años.

En una entrevista con EFE, Maldonado señaló que el asesinato de sus compañeros ha marcado un antes y un después en la forma en la que realizan sus actividades públicas, pues considera que ese trabajo los hace "más vulnerables" a ser víctimas de estos crímenes.

"Es cada vez más evidente la ausencia de los máximos personeros de las ciudades en eventos y es por no exponerse. Creo que es natural. Cualquiera de nosotros hacemos y haríamos lo mismo porque no sabemos quién es el próximo, no sabemos a qué responde", aseguró Maldonado, alcalde de Nabón, provincia de Azuay.

LEA: Los sicariatos contra autoridades locales es un patrón que se repite cada año

"La situación del país es crítica y nadie quiere perder la vida de esa manera", añadió.

Precisamente, después de salir de una actividad pública, el sábado 11 de enero fue asesinado Eber Ponce, alcalde de Arenillas, provincia de El Oro. La autoridad fue atacada cuando iba en su vehículo y recibió cinco disparos por parte de un hombre a bordo de una motocicleta.

Al asesinato del alcalde de Arenillas le antecedieron en 2024 los de Jorge Maldonado, de Portovelo, también en El Oro; José Sánchez, del cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay; y los de Brigitte García, del municipio de San Vicente, y de Agustín Intriago, de Manta, ambos de Manabí. Este último falleció en 2023.

LEA: El Oro: ¿Por qué el cantón Arenillas interesa al crimen organizado?