"No es un acuerdo o acercamiento a espaldas de la gente o por reparto del Estado o algo parecido", dice la asambleísta Gissela Garzón

También retomar los proyectos de ley que se quedaron pendientes en el periodo anterior, como la Ley de Riesgos o la consulta prelegislativa para la Ley de Comunas. "Tenemos claro hacia donde no iremos y lo dijo Luisa González , el 15 de octubre. No apoyaremos intentos de privatización de la educación, salud y la seguridad social".

Dijo que todas las bancadas tienen el legítimo derecho de aspirar un espacio en la presidencia de la Asamblea o en la conformación del CAL. "En lo administrativo no me corresponde dar nombres, lo que sí puedo decir es que, desde la Revolución Ciudadana, confiamos que una mujer, cualquiera de nosotras, está en condición de asumir una responsabilidad a nivel administrativo".

Al ser la RC5 la bancada más numerosa -expresó Garzón- sí busca un espacio en la Presidencia del Parlamento. No descarta tener presencia en las comisiones. "No es un acuerdo o acercamiento a espaldas de la gente o por reparto del Estado o algo parecido. Es la posibilidad de que el primer poder del Estado vuelva a estar operativo y la Asamblea vuelva a estar en funcionamiento como corresponde".

Contó que en la RC 5 se ha consultado a los asambleístas sobre las bancadas a las que les gustaría pertenecer. "En mi caso personal, he buscado estar en la de Gobiernos Autónomos Descentralizados".

Contó que en la actualidad hay seis juicios políticos presentados y serán analizados, pero no es lo único que se puede hacer en materia de fiscalización. "Sí, se ha hablado de la posibilidad de una investigación alrededor de la fiscal y no es únicamente de nuestro lado, sino que viene de la mano de veedurías ciudadanas y que se ha informado en los últimos días alrededor de la validez o no de su tesis".

