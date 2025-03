El formato del debate presidencial y la actuación de la moderadora recibieron críticas

El formato del reciente debate presidencial y la actuación de la moderadora Ruth Del Salto recibieron críticas de expertos en comunicación. Según los analistas, el esquema adoptado no facilitó una confrontación de ideas y limitó la posibilidad de un voto informado para los ciudadanos.

El debate, que duró dos horas y abordó cinco temas establecidos por el Comité de Debates del CNE, incluyó preguntas generales y cerradas, muchas de ellas de respuesta sí o no.

Para el analista político Pedro Donoso, este tipo de preguntas no aportan al intercambio de posturas y obstaculizan la discusión. "Yo no le culparía tanto a los candidatos, que están jugando su juego natural. Yo sí me concentraría finalmente en la incapacidad del formato de darnos más", señaló Donoso.

La analista política Pamela León coincidió en que el debate, aunque necesario, no cumplió con las expectativas. Afirmó que existen herramientas para hacer un debate más enriquecedor, pero que no fueron aprovechadas adecuadamente. León destacó que la moderadora, lejos de tener un papel protagónico, se limitó a controlar los tiempos sin intervenir para profundizar en las respuestas de los candidatos.

"Sería interesante que pudiera interpelar a los candidatos porque no habría un objetivo electivo por parte de ella", comentó León.

Según el reglamento aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la moderadora tiene la facultad de velar por un debate centrado en propuestas y puede intervenir en caso de agresiones o desvíos del tema. Sin embargo, Donoso consideró que en esta ocasión, la moderación fue insuficiente. "Yo sí creo que la moderación no pudo controlar este debate. Creo que la moderación debe tener un rol más protagónico", añadió.

Desde que los debates presidenciales se volvieron obligatorios en 2020, este fue el quinto evento de su tipo y el tercero realizado en una segunda vuelta electoral. Las críticas hacia el formato y la moderación plantean la necesidad de revisar las reglas y considerar ajustes para futuros encuentros, con el objetivo de garantizar un intercambio de ideas más enriquecedor para los votantes.