Estos son los memes que dejó el debate presidencial de la segunda vuelta 2025 entre Daniel Noboa y Luisa González

El debate presidencial de la segunda vuelta electoral 2025 entre Daniel Noboa y Luisa González no solo dejó confrontaciones y acusaciones. También generó una gran cantidad de memes por parte de los internautas, quienes aprovecharon algunas de sus intervenciones para ironizar y humorizar con los candidatos.

En las redes sociales ya se viralizaron imágenes de la 'Rana René', apodo que supuestamente se habría usado con Luisa González en uno de los chats del exconsejero del Cpccs, Augusto Verduga, en el marco del caso Ligados.

No pasó para nada desapercibido la frase que usó la misma candidata González: "No, Noboa, no mientras otra vez". Expresión idéntica a la que usó Guillermo Lasso en un debate presidencial contra Andrés Arauz en 2021: "Andrés, no mientras otra vez", decía en su momento.

Sin más, esta es una selección de algunos de los mejores memes que dejó el debate presidencial:

