"Luisa te desdolariza" y "Noboa, no, no mientas" fueron dos de las frases que más repitieron los candidatos a la Presidencia de la República, Daniel Noboa y Luisa González , durante el debate por la segunda vuelta electoral realizado la noche de este domingo 23 de marzo.

En el primer bloque, González estrenó la frase: "Noboa, no, no mientas". Similar a la expresión que posicionó en 2021 el entonces candidato Guillermo Lasso durante el debate con el aspirante a mandatario del correísmo, Andrés Arauz. Entonces, Lasso le repetía: "Andrés, no mientas otra vez".