Gobierno ordena bonos y beneficios para personas afectadas por el invierno

El presidente de la República, Daniel Noboa, que busca ser reelegido para un mandato completo (2025-2029) en los comicios del domingo 13 de abril, suscribió este sábado 22 de marzo dos decretos con los que ordena entregar beneficios a los afectados por la temporada invernal y créditos para promover emprendimientos entre la población en situación de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad y actores de la economía popular.

Con respecto a la primera subvención, el decreto 578 señala que el Ejecutivo entregará dos pagos mensuales de 400 dólares a personas de entre 30 y 64 años que residan en las provincias que fueron declaradas en emergencia por la época lluviosa (Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena, Loja y Azuay), que no tengan empleo formal, que no reciban otras transferencias estatales y que no tengan antecedentes penales. Los beneficiarios deberán además comprobar que participan en actividades para mitigar los efectos de la emergencia.

Según datos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), el número de afectados por la época lluviosa asciende a 115 000 personas. La mayoría está en Manabí, Los Ríos y Guayas.

Sobre los créditos, el jefe de Estado promulgó el decreto 576, que consiste en un anticipo de hasta 12 o 24 meses del Bono de Desarrollo Humano (BDH) para quienes reciben alguna ayuda monetaria por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Quienes se beneficien del Crédito de Desarrollo Humano -creado este sábado por Noboa- podrán recibir hasta USD 1 320, pues el BDH actualmente está en 55 dólares al mes.

En este mismo decreto se contempla una ayuda monetaria por una sola vez de 1 000 dólares para los actores de la Economía Popular y Solidaria (EPS) afectados por las lluvias. "Está destinado a mitigar el impacto económico de la época lluvias y promover la continuidad de sus actividades productivas", indica el decreto.

Finalmente, en el decreto 576, el mandatario dispone al MIES y a la Unidad de Registro Social la reactivación inmediata de usuarios que hayan sido excluidos de transferencias monetarias gubernamentales. "Esta reactivación será aplicable a los beneficiarios de: Bono de Desarrollo Humano, Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, Pensión Mis mejores Años, Pensión Toda Una Vida y Bono Joaquín Gallegos Lara.