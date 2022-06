Fiscalía abre investigación tras ataque a carro de Leonidas Iza

Al momento, la Fiscalía realiza las diligencias pertinentes para esclarecer el hecho. De su parte, Iza hizo referencia a lo que ocurrió anoche mientras daba su pronunciamiento sobre las manifestaciones. "En estos días he tenido persecusiones y detenciones, pero también he sufrido atentado a la vida, que no se pierda el objetivo que son los 10 puntos para aplacar las necesidades de los más humildes, de las clases populares".

Por eso, aunque las condiciones sean adversas, el objetivo es que el Gobierno cumpla con los 10 puntos. "Lo honraremos cumpliendo con la palabra y las decisiones".

El Ministerio de Gobierno también indicó que se investigara: