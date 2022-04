Finalmente la Asamblea creará la Comisión que evaluará a Guadalupe LLori

En una acalorada sesión en el Pleno de la Asamblea Nacional se decidió, con 81 votos, conformar una comisión pluripartidista que se encargará de evaluar la gestión de Guadalupe Llori al frente de la presidencia del Parlamento.

Los respaldos provinieron de las bancadas de UNES, PSC, los rebeldes de Pachakutik y la Izquierda Democrática (ID). Antes de que inicie la votación en el hemiciclo, la bancada oficialista BAN se retiró.

Para su coordinador, Juan Fernando Flores, lo que se estaba haciendo era ilegal y no enmarca dentro de lo que señala la ley. “No vamos a permitir que se violente el procedimiento. En las democracias se reconocen las diferencias. Esta bancada legislativa no va a permitir que se salten la norma. Todo dentro de la ley, nada fuera de ella. No vamos a ser cómplices de un procedimiento que legalice la inconstitucionalidad, la ilegalidad”, manifestó durante su intervención.