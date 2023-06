Pese a que la Corte Constitucional (CC) aún no avala los dos primeros decretos-leyes suscritos por el presidente Guillermo Lasso en este periodo excepcional, el Gobierno Nacional prepara al menos cuatro normativas más , entre ellas un proyecto relacionado con el fenómeno de El Niño .

Le puede interesar: ¿Cómo afectó el Fenómeno de El Niño a Ecuador entre 1997 y 1998?

En ese sentido, indicó que, sin necesidad de algún decreto-ley, el régimen revisará varios aranceles de una serie productos que importa Ecuador "para la reactivación y recuperación durante y después" del fenómeno.

Las autoridades ecuatorianas aún no han confirmado que el evento climático ya se encuentra en el país, no obstante, los aguaceros no han cesado y sus estragos son cada vez más fuertes. El más reciente ejemplo ocurre en la provincia de Esmeraldas donde las lluvias han provocado afectaciones a casi 12 000 personas y hay casi 3 000 viviendas afectadas.

De acuerdo con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), las afectaciones se centraron en 13 parroquias de cuatro cantones, dañando, además de casas, vías de primer y segundo orden, unidades educativas y cultivos de la zona.

Los cantones perjudicados son Atacames (3 parroquias), Esmeraldas (5 parroquias), Muisne (2 parroquias) y Quinindé (3 parroquias).