11 dic 2025 , 21:52

La falta de cohesión marcó el consejo ampliado de la Conaie en Napo

Aunque estaban convocadas 53 organizaciones, solo 19 respondieron al llamado. Al confirmarse la ausencia de la mayoría, se pidió que solo permanecieran los representantes.

   
Registro
Televistazo
La Conaie llegó este jueves a Rukullacta, en Archidona, Napo, para instalar su consejo ampliado. El caracol marcó el inicio y la guardia indígena acompañó la entrada de al menos 300 delegados de la Sierra, Costa y Amazonía.

Pero lo que inició como una jornada para debatir temas clave terminó revelando algo más profundo: la falta de cohesión. Aunque estaban convocadas 53 organizaciones, solo 19 respondieron al llamado.

La lista se tomó y, al confirmarse la ausencia de la mayoría, se pidió que solo permanecieran los representantes. En ese punto, se abrieron intervenciones que dejaron al descubierto fracturas internas.

Uno de los que lo dijo con claridad fue Rumiñahui Cachimuel, de la Federación Indígena Campesina de Imbabura (FICI). Él afirmó que dentro del movimiento hay divisiones.

“Estamos aquí de manera presencial pero los otros pueblos no han venido. Eso da a entender que no hubo convcatoria o no hubo comunicación”, dijo.

La organización Pakiru, de Pastaza, fue más allá y cuestionó a la dirigencia nacional por su rol en el paro de octubre. Dijeron que algunos líderes incitaron la protesta pero no participaron, señalando directamente a marlon vargas, presidente de la conaie.

Él respondió que sí estuvo presente pero el intercambio dejó ver el desgaste. Frente a la falta de quórum y el clima interno, se tomó una decisión:

"Lo que se ha hecho es lo mas sensato, que es suspender y estar comunicando nueva fecha para que en la asamblea anual podamos informar tanto la parte económica, admistrativa y la agenda anual”, dijo Ercilia Castañeda, viceresidenta de la Conaie.

Esto se retomará en enero de 2026. Marlon Vargas no dio declaraciones al cierre, en una jornada que, más que resoluciones, dejó expuestas sus divisiones internas.

