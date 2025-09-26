Fabián Fabara fue posesionado como vocal principal del Consejo de la Judicatura, tras renunciar a la Corte de Pichincha

La Asamblea Nacional posesionó a Fabián Fabara Gallardo como vocal principal del Consejo de la Judicatura (CJ), el último que faltaba para completar el nuevo pleno del órgano de la Función Judicial.

Fabara no pudo ser posesionado con el resto de las autoridades el pasado miércoles 24 de septiembre, porque su renuncia como presidente de la Corte de Justicia de Pichincha aún no era aceptada.

Su investidura fue realizada por Mishel Mancheno, quien fungió como presidenta encargada del Legislativo.

Fabara fue precisamente el vocal propuesto por la Asamblea Nacional. Es doctor en Jurisprudencia y especialista en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar; y especialista en Derecho Penal y Justicia Indígena por la Universidad Regional de Los Andes.

Fabara también se ha desempeñado como juez, diputado y gobernador de Cotopaxi.

La nueva Judicatura se integra con representantes de cinco entidades: Corte Nacional de Justicia, Fiscalía, Asamblea Nacional, Defensoría Pública y Ejecutivo.