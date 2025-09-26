Política
26 sep 2025 , 16:11

Fabián Fabara fue posesionado como vocal principal del Consejo de la Judicatura, tras renunciar a la Corte de Pichincha

Fabara fue posesionado dos días después que sus colegas después que su renuncia a la Corte Provincial de Pichincha fuese aceptada. Ahora el nuevo Consejo de la Judicatura está completo.

   
  • Fabián Fabara fue posesionado como vocal principal del Consejo de la Judicatura, tras renunciar a la Corte de Pichincha
    Foto de Fabián Fabara, vocal principal del Consejo de la Judicatura, tras su posesión en la Asamblea Nacional este 26 de septiembre de 2025.( Asamblea Nacional )
Fuente:
Registro
user placeholder

David Muñoz
Canal WhatsApp
Newsletter

La Asamblea Nacional posesionó a Fabián Fabara Gallardo como vocal principal del Consejo de la Judicatura (CJ), el último que faltaba para completar el nuevo pleno del órgano de la Función Judicial.

Fabara no pudo ser posesionado con el resto de las autoridades el pasado miércoles 24 de septiembre, porque su renuncia como presidente de la Corte de Justicia de Pichincha aún no era aceptada.

Le puede interesar: Mario Godoy se convirtió en el barón de la justicia en 14 meses

Su investidura fue realizada por Mishel Mancheno, quien fungió como presidenta encargada del Legislativo.

Fabara fue precisamente el vocal propuesto por la Asamblea Nacional. Es doctor en Jurisprudencia y especialista en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar; y especialista en Derecho Penal y Justicia Indígena por la Universidad Regional de Los Andes.

Fabara también se ha desempeñado como juez, diputado y gobernador de Cotopaxi.

Lea también: El presidente del Consejo de la Judicatura pidió la renuncia de directores y subdirectores

La nueva Judicatura se integra con representantes de cinco entidades: Corte Nacional de Justicia, Fiscalía, Asamblea Nacional, Defensoría Pública y Ejecutivo.

  • Corte Nacional de Justicia: Mario Godoy (presidente) - Alexandra Villacís (suplente)
  • Fiscalía: Magaly Ruiz Cajas (vocal) - Nicolás Burneo Arias (suplente)
  • Defensoría Pública: Alfredo Cuadros Añazco (vocal) - Wendy Moncayo (suplente)
  • Ejecutivo: Damián Larco (vocal) - María Gabriela Vinueza
  • Asamblea Nacional: Fabián Fabara (vocal) - Laura Flores (suplente)
    • Temas
    Asamblea Nacional
    consejo de la judicatura
    Corte Provincial de Justicia
    Fabián Fabara
    Ecuador
    Pichincha
    Noticias
    Recomendadas