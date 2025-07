“La Ley de Integridad se aprobó con cambios en sus artículos y disposiciones a último momento. Es decir, no se conoció en la Asamblea, no se las debatió en el Pleno”, señalo.

Tanto Ortiz como Santos consideran que, aunque hay vicios en las tres leyes, el fondo es necesario para atender las necesidades reales en seguridad del país. Por eso creen que la Corte debería considerar el contexto político y decidir sobre su dictamen. Sin embargo, si aun así se declara la inconstitucionalidad parcial, el Presidente podría reenviar reformas puntuales a la Asamblea, esta vez bajo el procedimiento correcto.

Por ejemplo, temas como indultos presidenciales, endurecimiento de penas o emergencia judicial podrían ser tratados por separado y aprobados rápidamente con el apoyo de su bancada, sin necesidad de utilizar la figura de proyectos en materia económica urgente.

No obstante, Santos plantea una opción que podría resultar controversial. “El presidente podría simplemente no acatar el fallo de los magistrados. Ya lo hizo cuando la Corte modificó un estado de excepción y Noboa alegó que no se podía aplicar. Además, en estado de guerra, la Constitución le da al Ejecutivo plena potestad para actuar sin pedir permiso a otras instituciones. No me sorprendería que esa sea una alternativa que el presidente tenga en mente”.

