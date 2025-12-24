Exministro José de la Gasca afirma que el presidente Noboa no debe pedirle la renuncia a Mario Godoy

El exministro de Gobierno del presidente Daniel Noboa, José de la Gasca, habló hoy, miércoles 24 de diciembre de 2025, sobre la crisis que se ha generado alrededor de la justicia ecuatoriana en la actualidad. Las miradas apuntan a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), a quien le piden la renuncia, desde varios sectores, porque su esposa era abogada de un narcotraficante.

A su juicio, lo que sucede en la justicia ecuatoriana es gravísimo, más aún cuando se han dado los casos Purga y Metástasis que suponen una intromisión de la justicia. "No puede ser botín de nadie. Solo debe estar al servicio de la ciudadanía (...) No podemos repetir figuras nefastas como Wilman Terán".

Dijo que, tras los resultados de la consulta popular, se vienen dando estos problemas cuando el Consejo de Participación Ciudadana (Cpcccs) debe escoger autoridades clave del Consejo Nacional Electoral (CNE), Contencioso Electoral (TCE), la Fiscalía General del Estado. "Cuando está el crimen organizado y el narcotráfico al acecho de las instituciones o se tiene la duda de que esto está ocurriendo, el Estado y la ciudadanía deben reaccionar con firmeza".

Considera que hay una intencionalidad política detrás de todo lo que está sucediendo. El objetivo es golpear al Cpccs por las autoridades que se deben elegir. ¿Cómo analiza el silencio del presidente Daniel Noboa Azín ante lo que está sucediendo? ¿Debería pedirle a Mario Godoy que renuncie al cargo por ética? Que lo hiciera el Primer Mandatario "me supone una intromisión a la independencia de otras funciones y eso sería una actitud antidemocrática. En este caso, la justicia debería actuar y las responsabilidades políticas también están cerca. Entiendo que hay un pronunciamiento de la Asamblea Nacional que lo llamó para que rinda cuentas y eso es lo que debe hacer".

Afirma que en el país no debe haber sombras, ni dudas. "Es demasiado grave que el órgano de Gobierno de la Función Judicial, que escoge a los jueces y los evalúa, que tiene la potestad disciplinaria, haya caído en manos del narcotráfico".

La respuestas que ha dado Godoy sobre el tema no satisfacen a De la Gasca. La razón: le llama la atención de que exista un director de la Judicatura de Pichincha que tenga cercanía con Godoy y que luego afirme públicamente que no lo conoce. "Godoy debe explciarle al país todo lo que pasa". "Si tiene algunas circunstancias que van a sacudir al país, es importante que las diga porque se debe saber todo", más si tienen que ver con el crimen organizado y que explique por qué no las dijo antes. No ahora que saltó la polémica.

