Exministro José de la Gasca afirma que el presidente Noboa no debe pedirle la renuncia a Mario Godoy

El exministro de Gobierno del presidente Daniel Noboa, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/jose-de-la-gasca target=_blank>José de la Gasca</a></b>, habló hoy, miércoles 24 de diciembre de 2025, sobre la crisis que se ha generado alrededor de la justicia ecuatoriana en la<b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/pleno-judicatura-acepto-renuncia-henry-gaibor-23-diciembre-quito-IN10599054 target=_blank></a></b>