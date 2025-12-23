Política
Mario Godoy desistió de su demanda personal contra la jueza Nubia Vera

Vera lo acusó de presionarla para que falle en contra de Verónica Abad. Ahora, el exabogado de la jueza es señalado de persuadirla para ese fin.

   
    Quito, 3 de abril de 2025. El abogado Washington Andrade y su entonces clienta, la jueza Nubia Vera.( API )
El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, declinó de su querella por presunta calumnia en contra de la jueza Nubia Vera, causa que surgió cuando la magistrada lo acusó de presionarla para que falle en contra de la entonces vicepresidenta Verónica Abad en una acción de protección a finales de 2024.

Godoy informó de este particular este 23 de diciembre de 2025 mediante sus redes sociales, aunque el escrito fue presentado el 18 de septiembre del año en curso ante una sala especializada de la Corte Provincial de Pichincha.

LEA: Mario Godoy presenta una querella por calumnia contra la jueza Nubia Vera

En dicho documento, se señala que Nubia Vera ventiló esas acusaciones porque "en un momento de ofuscamiento y confusión, fue utilizada por su anterior abogado Washington Andrade Escobar para protagonismo personal y beneficio de los intereses políticos del referido profesional".

Vera aceptó esa versión porque el documento tiene su firma.

LEA: La gestión de Mario Godoy favorece al crimen organizado, según expostulantes a la Judicatura

Ecuavisa.com pidió una versión al abogado Washington Andrade, pero hasta la publicación de esta nota no lo hizo. También se escribió al nuevo abogado de Nubia Vera vía WhatsApp, pero tampoco hubo respuesta.

La publicación de Godoy surge en un momento en el que su círculo es acusado de presionar al juez anticorrupción Carlos Serrano para beneficiar a un narcotraficante serbio en una causa penal. Para Godoy, en su momento con de Nubia Vera "se intentó posicionar una narrativa de persecución que nunca existió" y ahora estaría sucediendo algo similar.

LEA: Mario Godoy, una gestión cercada por escándalos y cuestionamientos al frente del Consejo de la Judicatura

