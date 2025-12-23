Mario Godoy desistió de su demanda personal contra la jueza Nubia Vera

El presidente del Consejo de la Judicatura, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/mario-godoy target=_blank>Mario Godoy</a>, declinó de su querella por presunta<b> calumnia </b>en contra de la jueza <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/nubia-vera target=_blank>Nubia Vera</a>, causa que surgió cuando la magistrada lo acusó de presionarla<b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/mario-godoy-calumnia-jueza-nubia-vera-YX8527537 target=_blank></a> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/gestion-mario-godoy-favorece-crimen-organizado-expostulantes-judicatura-MN10598958 target=_blank></a> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/mario-godoy-consejo-judicatura-BN10595114 target=_blank></a>