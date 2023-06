Excontralor Pablo Celi fue llamado a juicio por presunto cohecho

El excontralor Pablo Celi y Yang L. fueron llamados a juicio por el juez Luis Rivera, la tarde de este viernes 16 de junio de 2023, por presunto cohecho como autores directos. También a José C. y Pedro S., como cómplices y a la empresa China Camc Engineering Co. Ltd.

Ratificó las medidas cautelares que pesan en contra de los procesados. El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, presentó su dictamen acusatorio en contra de los procesados, el pasado mes de febrero, sobre la base de 135 elementos de convicción. Estos hacen presumir la participación de los imputados en el delito que habría ocurrido entre 2018 y 2021.

Le puede interesar: Excontralor Pablo Celi, sentenciado a 13 años de cárcel por el caso Las Torres

En su investigación, la Fiscalía estableció que Celi supuestamente desvaneció una glosa por 22,6 millones de dólares de la empresa China Camc Engineering Co. Ltd., correspondiente a la determinación de responsabilidades de la compañía, a cambio del pago de 1,3 millones dólares por parte de la misma, a través de Legalcont LLC, cuyo representante legal era Pedro S. y bajo el control de José C.

Pedro S. habría constituido la empresa Legalcont LLC, en Estados Unidos, el 28 de febrero de 2019, seis días después de la firma del contrato (por una supuesta asesoría legal y financiera) con la Empresa China Camc Engineering Co. Ltd. "De esta manera logró viabilizar la obtención de los beneficios económicos indebidos para su hermano Pablo C.", precisó la Fiscalía.

Yang L., como representante de la empresa China Camc Engineering Co. Ltd., habría suscrito un contrato con Pedro S., como gerente general de Legalcont LLC, con la intención de aparentar legalidad en disminuir la predeterminación establecida en la glosa de USD 22,6 millones.

Le puede interesar: Segundo revés judicial para el excontralor subrogante Pablo Celi y su hermano Esteban