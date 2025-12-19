Estados Unidos elige a Ecuador para iniciar un programa de donaciones millonarias para obras

La Corporación del Desafío del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés), una agencia independiente del gobierno estadounidense, anunció este viernes que Ecuador ha sido seleccionado para un millonario programa de donaciones.

Se trata del "programa compacto", que generalmente desembolsa entre USD 300 a USD 500 millones para infraestructura a gran escala, reformas estratégicas y modernización económica.

Según destaca un comunicado de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, buscan seguir consolidando su presencia en el hemisferio occidental para alcanzar nuestros objetivos comunes y obtener resultados significativos para el pueblo estadounidense, así como para Ecuador.

"El Directorio de la MCC seleccionó a Ecuador como país elegible para desarrollar un programa compacto en reconocimiento de la sólida relación entre Estados Unidos y Ecuador, de los avances notables del país hacia la estabilidad fiscal y como testimonio de nuestro compromiso compartido con la seguridad y la prosperidad continuas", señalaron.

Christopher Landau, subsecretario del Departamento de Estado, es quien preside esta corporación. A diferencia de los préstamos tradicionales de organismos multilaterales, los fondos de la MCC son donaciones. No generan deuda externa ni intereses.

Ahora Ecuador entra en una fase de diseño que durará entre 12 y 24 meses. El Gobierno deberá presentar proyectos con sustento técnico para poder recibir estos fondos del programa compacto, usualmente previstos para una duración de cinco años.