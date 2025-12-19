Estados Unidos elige a Ecuador para iniciar un programa de donaciones millonarias para obras

La Corporación del Desafío del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés), una agencia independiente del gobierno estadounidense, anunció este viernes que <b>Ecuador ha sido seleccionado para un millonario<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/ecuador-nuevas-rutas-cooperacion-contra-narcotrafico-eeuu-MB10443258 target=_blank> </a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/militares-de-eeuu-llegan-manta-realizar-operaciones-conjuntas-fuerza-aerea-ecuatoriana-GD10573656 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/ecuador-acumula-acuerdos-cooperacion-seguridad-eeuu-hace-cinco-anos-JJ9865209 target=_blank></a></b> <b></b>